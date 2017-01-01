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Получайте больше обращений и продаж в социальных сетях
Позвольте клиенту выбрать удобный способ связи с вами и оплатить товары и услуги прямо в социальной сети
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Расскажите больше о себе и станьте еще популярнее
Направляйте аудиторию по нужным ссылкам: увеличивайте просмотры контента, повышайте продажи билетов и популярность в социальных сетях.
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  • Производителям
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  • Магазинам
  • Мастерам
Сделайте шопинг удобным для вашего клиента
Запустите онлайн-продажи прямо сейчас. Создайте интернет-магазин за несколько минут без дизайнера и программиста.
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Расскажите больше о себе, вашем творчестве и увлечениях
Поделитесь своими успехами, получите дополнительный трафик в другие социальные сети и находите новых подписчиков.
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Таплинк позволяет

Таплинк позволяет

Рассказать больше о вас и вашем продукте
01
Все социальные сети имеют ограничения. Так, описание профиля в Инстаграм не может превышать 150 символов. Создайте мобильный сайт на Таплинк, которой познакомит аудиторию с вами и вашим продуктом.
Увеличить продажи
02
Оформите предложения от которых сложно отказаться. Добавьте вовлекающий текст, наглядные фотографии и мотивирующее видео, чтобы заинтересовать покупателей. Разместите блок с ответами на часто задаваемые вопросы. Запустите ограниченную по времени акцию с таймером обратного отсчета.
Разместить несколько ссылок вместо одной
03
Инстаграм и другие социальные сети позволяет разместить лишь одну кликабельную ссылку в профиле. С помощью Таплинк вы можете разместить любое количество ссылок на ваши товары и услуги, акции и спецпредложения, мессенджеры и аккаунты в социальных сетях.
Связаться с вами в один клик
04
Создайте умные ссылки на мессенджеры и соцсети, позволяющие начать диалог с вами в один клик. Получайте больше обращений от потенциальных клиентов.
Принимать заказы и оплаты онлайн
05
Не тратьте время на прием заказов и платежей в ручном режиме — пусть это делает Таплинк. Получайте уведомления о новых заказах в мессенджеры и на email. Экспортируйте заказы или используйте нашу собственную систему управления заказами.

Это проще,
чем вы думаете!

Создайте свой Таплинк за несколько минут.
Без дизайнеров и программистов
Без специальных навыков
Со смартфона или ПК
Создать Таплинк

Функции
и возможности

Более 30 инструментов для создания красивой и эффективной страницы.
Посмотреть все функции

Функции
и возможности

Более 30 инструментов для создания красивой и эффективной страницы.
Текст и FAQ
Размещайте заголовки, информативные и продающие тексты. Если текста слишком много — сверните его с помощью блока FAQ.
Ссылки
Разместите любое количество ссылок на страницы ваших товаров и услуг, акций и спецпредложений, мессенджеры, аккаунты в соцсетях и многое другое.
Страницы
Если весь ваш контент не умещается на одной странице, создавайте удобный многостраничный сайт на Таплинк.
Изображения и видео
Используйте фото и видеоконтент, чтобы наглядно продемонстрировать ваш продукт. Сделайте вашу страницу более продающей.
Мессенджеры
Создайте ссылки на мессенджеры для связи с вами в один клик. Получайте больше обращений от потенциальных покупателей через мультиссылку Taplink.
Форма и платежи
Создавайте любые формы и принимайте оплату онлайн через популярные платежные системы. Сделайте процесс оформления покупки и оплаты удобным.

Дизайн в два клика

Выберите один из 300 готовых вариантов или создайте свой уникальный дизайн

Тарифы

Основной функционал доступен в бесплатном тарифе Basic. Чтобы сделать свою страницу более эффективной, используйте тарифы PRO и BUSINESS
BASIC
Бесплатно
Бесплатно навсегда
  • Неограниченное количество ссылок
  • Текстовые блоки и заголовки
  • Блок вопросов и ответов
  • Готовые темы оформления
  • Статистика просмотров страницы
  • Совместный доступ
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PRO
/мес
за квартал за полгода в год
  • Все что есть в BASIC
  • Отображение блоков по расписанию
  • Аналитика кликов по ссылкам
  • Ваш собственный дизайн
  • Кнопка связи через мессенджеры
  • Кнопки социальных сетей
  • Использование картинок и видео
  • Использование блока карты
  • Использование HTML-кода
  • Facebook Pixel
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Самый популярный
BUSINESS
/мес
за квартал за полгода в год
  • Все что есть в PRO
  • Создание внутренних страниц
  • Таймер обратного отсчета
  • Скрыть логотип Taplink на странице
  • Подключение домена
  • SSL-сертификат для вашего домена
  • Формы для приема заявок
  • Интернет-магазин
  • Уведомления в мессенджеры
  • Прием платежей
  • Интеграция с онлайн-кассами
  • CRM-система
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Уже создано Таплинков

4‘900‘450
Посмотрите, как другие используют Таплинк.
01
Бизнес
02
Популярные люди
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Другие
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Продажи

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Создайте Таплинк за несколько минут. Без дизайнеров и программистов.