01
Бизнесу
02
Популярным людям
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Интернет-магазинам
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Каждому
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Окунитесь в безмятежность
- Услуги
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- Производителям
- Брендам
- Магазинам
- Мастерам
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- Фрилансерам
- Творческим и увлеченным людям
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Поделитесь своими успехами, получите дополнительный трафик в другие социальные сети и находите новых подписчиков.Попробовать сейчас
Таплинк позволяет
Таплинк позволяет
01
Все социальные сети имеют ограничения. Так, описание профиля в Инстаграм не может превышать 150 символов. Создайте мобильный сайт на Таплинк, которой познакомит аудиторию с вами и вашим продуктом.
02
Оформите предложения от которых сложно отказаться. Добавьте вовлекающий текст, наглядные фотографии и мотивирующее видео, чтобы заинтересовать покупателей. Разместите блок с ответами на часто задаваемые вопросы. Запустите ограниченную по времени акцию с таймером обратного отсчета.
03
Инстаграм и другие социальные сети позволяет разместить лишь одну кликабельную ссылку в профиле. С помощью Таплинк вы можете разместить любое количество ссылок на ваши товары и услуги, акции и спецпредложения, мессенджеры и аккаунты в социальных сетях.
04
Создайте умные ссылки на мессенджеры и соцсети, позволяющие начать диалог с вами в один клик. Получайте больше обращений от потенциальных клиентов.
05
Не тратьте время на прием заказов и платежей в ручном режиме — пусть это делает Таплинк. Получайте уведомления о новых заказах в мессенджеры и на email. Экспортируйте заказы или используйте нашу собственную систему управления заказами.
Это проще,
чем вы думаете!
Создайте свой Таплинк за несколько минут.
Без дизайнеров и программистов
Без специальных навыков
Со смартфона или ПК
Функции
и возможности
Более 30 инструментов для создания красивой и эффективной страницы.Посмотреть все функции
Функции
и возможности
Более 30 инструментов для создания красивой и эффективной страницы.
Текст и FAQ
Размещайте заголовки, информативные и продающие тексты. Если текста слишком много — сверните его с помощью блока FAQ.
Ссылки
Разместите любое количество ссылок на страницы ваших товаров и услуг, акций и спецпредложений, мессенджеры, аккаунты в соцсетях и многое другое.
Страницы
Если весь ваш контент не умещается на одной странице, создавайте удобный многостраничный сайт на Таплинк.
Изображения и видео
Используйте фото и видеоконтент, чтобы наглядно продемонстрировать ваш продукт. Сделайте вашу страницу более продающей.
Мессенджеры
Создайте ссылки на мессенджеры для связи с вами в один клик. Получайте больше обращений от потенциальных покупателей через мультиссылку Taplink.
Форма и платежи
Создавайте любые формы и принимайте оплату онлайн через популярные платежные системы. Сделайте процесс оформления покупки и оплаты удобным.
Дизайн в два клика
Выберите один из 300 готовых вариантов или создайте свой уникальный дизайн
Тарифы
Основной функционал доступен в бесплатном тарифе Basic. Чтобы сделать свою страницу более эффективной, используйте тарифы PRO и BUSINESS
BASIC
Бесплатно
Бесплатно навсегда
- Неограниченное количество ссылок
- Текстовые блоки и заголовки
- Блок вопросов и ответов
- Готовые темы оформления
- Статистика просмотров страницы
- Совместный доступ
PRO
/мес
за квартал за полгода в год
- Все что есть в BASIC
- Отображение блоков по расписанию
- Аналитика кликов по ссылкам
- Ваш собственный дизайн
- Кнопка связи через мессенджеры
- Кнопки социальных сетей
- Использование картинок и видео
- Использование блока карты
- Использование HTML-кода
- Facebook Pixel
Самый популярный
BUSINESS
/мес
за квартал за полгода в год
- Все что есть в PRO
- Создание внутренних страниц
- Таймер обратного отсчета
- Скрыть логотип Taplink на странице
- Подключение домена
- SSL-сертификат для вашего домена
- Формы для приема заявок
- Интернет-магазин
- Уведомления в мессенджеры
- Прием платежей
- Интеграция с онлайн-кассами
- CRM-система
Уже создано Таплинков
4‘900‘450
Посмотрите, как другие используют Таплинк.
01
Бизнес
02
Популярные люди
03
Другие
04
Продажи
Увеличьте возможности вашего профиля в социальных сетях прямо сейчас
Создайте Таплинк за несколько минут. Без дизайнеров и программистов.