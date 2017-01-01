Рассказать больше о вас и вашем продукте 01 Все социальные сети имеют ограничения. Так, описание профиля в Инстаграм не может превышать 150 символов. Создайте мобильный сайт на Таплинк, которой познакомит аудиторию с вами и вашим продуктом.

Увеличить продажи 02 Оформите предложения от которых сложно отказаться. Добавьте вовлекающий текст, наглядные фотографии и мотивирующее видео, чтобы заинтересовать покупателей. Разместите блок с ответами на часто задаваемые вопросы. Запустите ограниченную по времени акцию с таймером обратного отсчета.

Разместить несколько ссылок вместо одной 03 Инстаграм и другие социальные сети позволяет разместить лишь одну кликабельную ссылку в профиле. С помощью Таплинк вы можете разместить любое количество ссылок на ваши товары и услуги, акции и спецпредложения, мессенджеры и аккаунты в социальных сетях.

Связаться с вами в один клик 04 Создайте умные ссылки на мессенджеры и соцсети, позволяющие начать диалог с вами в один клик. Получайте больше обращений от потенциальных клиентов.